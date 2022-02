Horeca en winkels aan getroffen Sint-Martinuskerk in Asse blijven verplicht gesloten

De omleiding die was ingesteld ter hoogte van de kerk is deze middag wel al opgeheven. "Ondertussen vragen we om de nabije omgeving van de kerk te vermijden. De windkracht is nog steeds hoog en de windrichting variabel waardoor het noodzakelijk is het Kerkplein te vrijwaren voor voetgangers, fietsers en wagens", klinkt het.

De Kerkstraat vanaf het notariaat, Sint-Martinusstraat vanaf de achteringang ziekenhuis, het Sint-Maartensteegje en het Kerkplein naar de Nieuwstraat toe zijn voorlopig niet toegankelijk. De wekelijkse viering in de kerk gaat morgen 20 februari ook niet door.