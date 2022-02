Jean-Luc Brunel, modellenscout en oud-medewerker Epstein, dood aangetroffen in cel

De Fransman Jean-Luc Brunel, een ex-modellenscout, werd dood aangetroffen in zijn cel in Parijs in de gevangenis van La Santé. Er is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van de man, zegt het parket van Parijs.



De 70-plusser werd eind 2020 aangehouden op de luchthaven Charles de Gaulle, bij Parijs. Hij stond op het punt om naar de Senegalese hoofdstad Dakar te vliegen. Verschillende modellen hadden hem beschuldigd van verkrachting. Brunel werd in beschuldiging gesteld voor onder meer verkrachting van een minderjarige. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend.