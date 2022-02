Jongeman levensgevaarlijk gewond na ruzie tijdens uitgaansnacht in Gent

Het incident gebeurde op de Oude Beestenmarkt in Gent. De dader en het slachtoffer kregen het met elkaar aan de stok tijdens de zogenoemde "Nacht van de Vrijheid", de eerste echte uitgaansnacht nu het sluitingsuur van de horeca tot de geschiedenis behoort.

Er werd wat over en weer geroepen, maar de discussie raakte verhit. De jonge dader gaf zijn rivaal een duw, waarop die verkeerd neerviel. De ernst van de verwondingen was niet onmiddellijk duidelijk, maar in het ziekenhuis is gebleken dat het slachtoffer een hersenbloeding had.

Hij verkeert nog altijd in levensgevaar. De verdachte is opgepakt, maar werd niet voorgeleid. Volgens zijn advocaat ging het om één ongelukkige duw en was er geen sprake van een vechtpartij.