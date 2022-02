Koppel bouwt treinstation Vlamertinge om tot vakantiewoning: "Trein passeert nog, maar je kan op beide oren slapen"

De laatste stop gebeurde in de jaren '80, daarna deed het gebouw dienst als chirolokaal, tandartsenpraktijk en horecazaak 'Halte 69'. De nieuwe eigenaars Wouter Polfliet (48) en zijn vrouw Severine Debreuck (46) baten in dezelfde straat bijna drie kilometer verderop eetcafé St.Christophe uit. Een nieuwe horecazaak in het station was geen optie voor het koppel. "Omdat we al een horecazaak hebben en we zijn van het principe dat je dat niet goed kan doen op twee locaties tegelijk", vervolgt Wouter.

Het wordt een vakantiewoning voor 12 personen. "Ideaal voor families en vriendengroepen op meerdaagse in onze prachtige streek. Vakantiegangers kunnen van hier vertrekken naar Ieper, Poperinge, Heuvelland of de kust. Buiten het station richten we aan de ene kant een tuin in met barbecue en aan de andere kant een privéparking voor wagens en fietsen."