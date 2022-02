Multisportclub Gantoise stelt nieuwe accomodatie voor in Gent

Hockey en padel zijn immens populair in ons land. "De hockeyclub had een paar jaar geleden zo’n 500 leden, nu zijn dat er al 1.800. Dat maakt dat het bij de grootste hockeyclubs van het land zit", aldus voorzitter Rogge. Daarbovenop heeft de club nog eens 650 tennisleden en 600 padelleden. Het bestaande sportcomplex aan de Henri Dunantlaan was te klein geworden om alle 3.000 leden zo veel mogelijk te laten sporten.

"Na een werk van zeven jaar is het grote moment aangebroken", glundert Fabrice Rogge. "Met vier volwaardige hockeyvelden horen we qua oppervlakte bij de absolute top in België. Het veld in onze Gantoise Hockey Arena is hetzelfde als dat van de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Dat is ideaal voor onze nationale ploeg om het veld gewoon te laten worden." Rond het veld liet de club zelfs een stadion bouwen waar zo’n 2.500 fans de Gantoise kunnen aanmoedigen.

Daarnaast zijn er elf tennisterreinen aangelegd: zes binnen en vijf buiten. De padellers kunnen zich uitleven op zes courts. Mogelijk komen daar in de toekomst nog terreinen bij.

"Onze missie is om zo veel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen op onze sportvelden", aldus Rogge. "We hopen op termijn richting 4.500 leden te kunnen groeien."