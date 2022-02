N-VA-voorzitter Bart De Wever oppert "institutionele atoombom" over kernuitstap: "Regionaliseer energie"

En als we de bevoegdheid energie nu eens regionaliseren? Dat is, geparafraseerd, het idee dat N-VA-voorzitter Bart De Wever opperde in "De ochtend" op Radio 1. Hij haalt zo nog eens de "institutionele atoombom" uit de kast in de jaren 90 door de Franstaligen werd gedropt over de uitvoer van Waalse wapens: als de regering dit niet goedkeurt, beslissen wij het zelf.