Diabetes Liga Cycling Team start met een nieuwe challenge 

Het team gaat dit jaar een meervoudige challenge aan. Zowel de beklimming van de Col du Galibier in Frankrijk als de Sella Ronda in de Dolomieten staan op het programma. Alles verloopt daarbij in het kader van Climbing for Life. Een 15-tal teamleden gaat zelfs een extra straffe challenge aan. Ze fietsen in juni vanuit Gent naar de voet van de Galibier om daar de Galibier te beklimmen. Een mini 'Tour de France' dus. "Of ik het ga kunnen, weet ik niet, maar ik ben omringd door mensen die me begrijpen", vertelt Stefan Schildermans, diabetespatiënt en ambassadeur van Climbing for life. "Het worden sowieso onvergetelijke momenten waar we jaren later nog over spreken."