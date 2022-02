Pyxiscollege in Lanaken wil weggeblazen dak zo snel mogelijk herstellen, leerlingen hebben maandag geen les

De bedoeling is om in de loop van de volgende week de school op een veilige manier te kunnen openen. Hierover wordt nog verder gecommuniceerd. Dat de krokusvakantie al in aantocht is, komt wellicht wel handig van pas. “Aangezien de heropening op korte termijn verwacht wordt, hebben we beslist om voor maandag een lesvrije dag te voorzien. Er zijn dus geen online lessen of afstandsonderwijs”, laat de school weten.



Verder wordt er ook met aandrang gevraagd om voorlopig de omgeving van de school te vermijden.