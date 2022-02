Lekkere overschotjes? Oudsbergen deelt gratis bakjes voor Restorestjes uit 

De doosjes zijn aangekocht met de financiële steun van limburg.net en kunnen zowel in de diepvries als in de (microgolf)oven. "Om de voedselveiligheid te garanderen, zijn de doosjes voorzien van instructies om het voedsel te bewaren en weer op te warmen. Er kan ook een houdbaarheidsdatum opgeschreven worden", vertelt schepen van lokale economie An Knoops (CD&V). "Ze zijn gemaakt van een FSC-gecertificeerd karton en zijn dus composteerbaar. Je kan ze na gebruik in je gft-container gooien.”