Ons land meet schade op na Eunice: brandweer vraagt om geduld na duizenden oproepen, trein rijden weer normaal

Eunice heeft gisteren lelijk huis gehouden met in ons land helaas een dodelijk slachtoffer en enkele zwaargewonden. Daarnaast is de materiële schade aanzienlijk met afgerukte daken en omgevallen bomen. De brandweer van West-Vlaanderen alleen al kreeg duizenden oproepen binnen.



De meldkamer in het centrum van Gent, die verantwoordelijk is voor de regio Gent-Aalst-Dendermonde, kreeg evenveel oproepen binnen. In Antwerpen waren er een kleine duizend oproepen, in Limburg enkele honderden. Gisterenavond werkte de brandweer enkel nog de meest dringende zaken af, de rest is voor vandaag. Het gaat dan vooral om werkzaamheden aan kapotte daken.