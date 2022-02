Eunice trekt spoor van vernieling door Europa en veroorzaakt menselijke tragedie: al minstens 10 doden

In Nederland zijn vier mensen om het leven gekomen in de regio Amsterdam door omvallende bomen en in de buurt van Groningen overleefde een automobilist de aanrijding met een omgevallen boom niet. In Den Haag zijn tientallen huizen geëvacueerd uit vrees dat een kerktoren zou instorten. Het Nederlandse KNMI heeft code rood inmiddels overal beëindigd maar in bijna heel het land blijft code geel van kracht.

Door beschadiging van het spoor- en het wegennet is het Nederlandse openbaar vervoer ernstig verstoord. Het treinverkeer ligt helemaal plat, omgevallen bomen liggen her en der op het spoor en op veel plaatsen in de bovenleiding beschadigd. Reizigers in Nederland moeten rekening houden met omleidingen en vertragingen.