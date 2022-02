Welkom Wolf overstelpt met (foute) wolvenmeldingen: "Storm brengt oerangsten bij honden naar boven"

Volgens Jan Loos van Welkom Wolf hebben nogal wat hondeneigenaars de voorbije dagen moeten vaststellen dat een fikse storm oerangsten in hun dieren naar boven brengt. De dieren breken uit en worden vaak foutief als een wolf aanzien. "In Broechem bij Ranst krijgen we al jaren regelmatig meldingen dat er een wolf gespot werd. Dankzij de storm bereikte ons nu eindelijk een filmpje, en wat we al heel lang dachten, klopte: het ging om een wolfhond die regelmatig op de loop gaat en 'een toerke gaat doen'."



"Saarloos wolfhonden en Tsjechoslowaakse wolfhonden zijn in essentie Duitse herders waar decennia geleden een beetje wolf werd ingekruist. Het zijn erkende hondenrassen, maar de dieren vertonen wel heel wat gelijkenis met een wolf", legt Loos uit. "Ook andere lookalikes, zoals bepaalde sledehonden, worden door niet-ervaren waarnemers al snel als wolf gemeld zodra er geen baasje bij loopt."