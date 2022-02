Uitbaters hondenpension blazen Theadrôme in Wilrijk nieuw leven in: “Het moet geen fuifzaal worden”

Achter een donkere gevel in de Heistraat schuilt er nog steeds een parel van een zaal. De Theadrôme is een icoon in Wilrijk. Het ging in 2019 failliet en jarenlang werd er maar geen overnemer gevonden. Maar nu komt daar dus verandering in. Ronald en Yasmin De Coninck baten samen een hondenpension uit. Daarnaast werkt Ronald als dispatcher bij De Lijn en is Yasmin politieagente. "Maar die jobs gaan we stopzetten, alleen het hondenhotel blijft", vertelt Yasmin. "En daarnaast nu dus ook de feestzaal."