Vader uitbaatster crèche Mariakerke aangehouden voor slagen met dood tot gevolg, uitbaatster zelf voorwaardelijk vrij

De vader van de uitbaatster van het kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke is aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. De uitbaatster zelf is vrij onder voorwaarden, maar wel in verdenking gesteld. In het kinderdagverblijf raakte een meisje van zes maanden oud levensgevaarlijk gewond, ze overleed later in het ziekenhuis.