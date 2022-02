Voetbalwereld neemt afscheid van oud-voorzitter Sporting Lokeren Roger Lambrecht

"Vakantie was een woord dat hem raar in de oren klonk maar op oefenkamp gaan met Sporting Lokeren of Europese uitmatchen van 'zijn' club , dat was iets anders. Voetbal was een deel van zijn leven. Maar ook zijn werk, de bandencentrales, was iets waar hij vol voor ging. Hij had het niet begrepen op theorieën. Hij was een doener. 'Je moet me niet zeggen wat je allemaal gaat doen, toon me liever wat je al hebt gedaan' was één van zijn vele gezegden die onze vader kenmerkten. Het voetbal bracht vreugde in zijn leven, net als lekker eten en mooie schilderijen. Hij streefde naar perfectie. Zo was vader", aldus nog zoon Frank.

Na de dienst vormden enkele supporters van Sporting Lokeren een erehaag en applaudisseerden zij toen de kist in de lijkwagen geplaatst werd. Eksaarde en Lokeren nam op die manier waardig afscheid van Roger Lambrecht.