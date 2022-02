Voorlopig geen wedstrijden meer mogelijk in Gentse Ghelamco Arena

De wedstrijd tussen KAA Gent en RFC Seraing, die vrijdagavond om 20u45 zou plaatsvinden, werd verplaatst naar woensdag, maar het is niet duidelijk of die datum gehaald wordt. "Het is al de tweede maal dat een stuk van het dak waait. Zowel brandweer als een extern expertisebureau met ingenieurs zullen een verslag maken, en tot dat verslag er is kunnen er geen wedstrijden plaatsvinden", zegt het kabinet van de burgemeester.