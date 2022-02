Eerste tickets voor extra weekend Tomorrowland al na veertig minuten de deur uit

Vanmorgen om 11u konden Belgen tickets voor het extra Tomorrowland-weekend van 15 tot 17 juli in voorverkoop proberen te bemachtigen. Daarnaast waren er ook nog een beperkt aantal tickets voor de andere weekends beschikbaar. Veertig minuten na de start van de voorverkoop was de eerste lading tickets al de deur uit. De wereldwijde voorverkoop volgt later op de dag vanaf 17u. Wie tickets wil, moet zich eerst vooraf registreren via tomorrowland.com.