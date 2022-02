Vroeggepensioneerde leraren die inspringen, tot einde van schooljaar niet langer financieel gestraft

Een gelijkaardig verhaal horen we bij Veerle Waterschoot (63). Zij werkte niet als leerkracht, maar wel voor de gemeente en ging in december na 42 dienstjaren met pensioen.

Omdat ze van opleiding leerkracht wiskunde is, viel ze vorig schooljaar enkele uren in. Sinds ze met pensioen is, mag ze nog drie lesuren wiskunde geven. Als ze een grotere lesopdracht aanneemt, dan gaat ze er financieel op achteruit. De uren die ze daarbovenop inspringt in een lagere school, doet ze daarom als vrijwilliger. Volgend jaar wordt Veerle Waterschoot 65 jaar en mag ze wel onbeperkt bijverdienen.