WK Wielrennen in Leuven goed voor 27,4 miljoen euro in de Vlaamse economie

Dat het WK wielrennen in Leuven een succes was, is al langer geweten. De organisatie en stad kreeg wereldwijd veel lof voor het wereldkampioenschap in september. Ook op economisch vlak zorgde het WK voor een grote boost. “Tijdens de WK-dagen was het vooral de lokale horeca die kon meesurfen op het succes van het WK”, zegt Geleyns. “De hotels waren volgeboekt en de cafés en restaurants beleefden hoogdagen. Rond het parcours zijn veel records verbroken."



De voordelen voor de stad gaan verder dan dat. "Leuven is internationaal op de kaart gezet", zegt de schepen. In maart verschijnt er nog een nieuw onderzoek over de sociaal-maatschappelijke impact van het WK Wielrennen. “We zijn heel benieuwd naar die resultaten. Die zullen ons een goed inzicht geven in hoe de Leuvenaar dit alles ervaren heeft", zegt Geleyns. "Met die informatie kunnen we ons lokaal sportbeleid nog beter afstemmen op onze inwoners."