Zeven mensen vast in rollercoaster Plopsaland De Panne op 32 meter hoogte

In het pretpark Plopsaland in De Panne zitten zeven mensen al meer dan een uur vast in een rollercoaster. De brandweer probeert ze uit hun benarde positie te bevrijden. Het zijn alle zeven volwassenen, en ze zitten rechtop, op een hoogte van 32 meter. De weersomstandigheden zijn slecht, het regent en het waait hard, maar ze zijn niet in gevaar. Hoe de attractie geblokkeerd is geraakt, is nog niet duidelijk