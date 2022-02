Zeker acht soldaten gedood in Mali, daags na aankondiging terugtrekking Franse troepen

Kolonel Abdoulaye Maïga, de woordvoerder van de Malinese junta, bestempelde de aankondiging van de Fransen als een "flagrante schending" van de overeenkomsten tussen de twee landen. Hij zei verder dat de resultaten van jaren Franse aanwezigheid in Mali "niet bevredigend" waren.



"Gezien deze herhaalde inbreuken op de defensieakkoorden, verzoekt de regering Frankrijk om de troepen van de operaties Barkhane en Takuba onmiddellijk terug te trekken onder toezicht van de Malinese autoriteiten", zei kolonel Maïga nog.



Het boterde al een tijdje niet meer tussen de Fransen en de junta. Eind januari wees Mali de Franse ambassadeur uit omdat het verontwaardigd was over "vijandige" opmerkingen van Franse topfunctionarissen.

Voor Frankrijk is een belangrijk element in de onderkoelde relatie het feit dat de militaire junta weigert om een tijdschema op te stellen voor een terugkeer naar democratie in het land.