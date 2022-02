Auto ramt elektriciteitscabine in Brakel, 100 gezinnen halve dag zonder stroom

Op de Steenweg (N463) in Brakel is zondagnacht iets voor 4 uur een wagen ingereden op een elektriciteitscabine. Hoewel de cabine in een gemetseld gebouwtje stond, is zowel het gebouw als de cabine helemaal vernield. Ook de auto is total loss, maar de bestuurder kwam er als bij wonder zonder ernstige verwondingen vanaf. Een 100-tal gezinnen zat wel tot de middag zonder stroom.