Cipier ernstig gewond na incident in gevangenis Turnhout

Zaterdag was er een incident tussen een gedetineerde en zijn bezoeker in de bezoekersruimte van de gevangenis, vertelt Kathleen Van de Vijver van het gevangeniswezen. "Toen de beambten tussenbeide wilden komen, haalde de gedetineerde uit naar één personeelslid. Die raakte gewond in het aangezicht en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt gevreesd voor blijvende letsels."