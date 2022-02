Ondanks ophef over mogelijk transfobe uitspraken in comedyshow: Dave Chappelle mag nieuwe Netflixreeks maken

Bijna meteen na de release van "The closer" op Netflix in oktober vorig jaar, is er controverse ontstaan rond enkele uitspraken en grappen van Dave Chappelle. "The closer" is het slotstuk van 6 comedyshows, en net als in zijn eerdere voorstellingen doet hij uitspraken over gender en seksualiteit. "Gender is een feit", zegt hij onder meer in de show. "Iedere mens in deze zaal, iedere mens op aarde is door de benen van een vrouw gepasseerd om op aarde te komen. Dat is een feit." En: "LGBT-personen zijn te gevoelig."