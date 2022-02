Duizendjarige Eik overleeft ook storm Eunice

Stormen, een insectenplaag én een brand kregen de eik ook niet klein. Een boer die de boom liever kwijt dan rijk was omwille van de vele bezoekers, zag zijn kans omdat de boom helemaal hol is. Op 27 maart 1967 stichtte hij brand in de eik. De brandweer van Hasselt ontving de oproep voor deze toch wel uitzonderlijke brand en met acht man en vier voertuigen rukten ze uit. De hele kern van de boom stond in brand.

Omdat blussen niet lukte werden de openingen aan de voet van de boom met aarde bedekt om de lucht af te sluiten en het vuur te verstikken. Om 22.15 uur waren ze terug in de kazerne, maar … ’s anderendaags kregen ze om 8.45 uur een tweede oproep. Het vuur was opnieuw opgeflakkerd en de vier brandweermannen slaagden er op 28 maart 1967 wel in om de brand te blussen.