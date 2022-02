Ethiopië neemt omstreden megadam op de Nijl in gebruik

"Dit is de geboorte van een nieuw tijdperk", zei de Ethiopische premier Aiy Ahmed nadat hij met een druk op enkele knoppen de Grote Renaissancedam officieel in gebruik had genomen. "Vanaf nu zal niets nog Ethiopië stoppen." Na meer dan tien jaar bouwen aan de dam wekt een van de dertien turbines vanaf nu elektriciteit op, goed voor 375 megawatt, melden Ethiopische media. Eens de stuwdam volledig af is, moet de totale capaciteit 6500 megawatt kunnen leveren, het dubbele van de huidige elektriciteitsproductie van het land. Eer dat kan, zijn we twee tot drie jaar verder, zei projectmanager Kifle Horo.