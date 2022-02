"Fort Australië" opent zijn poorten na bijna twee jaar covid-isolatie

Voor morgen staan er 56 aankomende internationale vluchten gepland op de Australische luchthavens. Dat is veel minder dan vóór de pandemie. Morrison zegt te hopen dat er in de nabije toekomst meer vluchten uit het buitenland zullen landen.

Australië ging in maart 2020 zo goed als op slot, in de hoop het coronavirus te kunnen afweren. In de beginfase leek dat te werken, in combinatie met een doorgedreven test- en opsporingsbeleid. Maar de komst van de omikronvariant heeft alles veranderd: Australië kreeg te maken met tienduizenden besmettingen en tientallen sterfgevallen per dag.

In totaal zijn er in Australië 4.913 mensen overleden door het coronavirus. De afgelopen twee jaar konden de Australiërs nauwelijks hun eigen land uit, terwijl buitenlanders alleen bij hoge uitzondering werden toegelaten.