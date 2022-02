Gezin met 2 kinderen in Heist moet verhuizen nadat storm Eunice gevel van sociale woning heeft weggeblazen

Sarah en haar gezin hadden geluk bij een ongeluk. Aan de overkant van de straat was een week eerder een sociale woning vrijgekomen. Ze kunnen daar tijdelijk terecht. Opvallend genoeg klaagde Sarah in het verleden al over de toestand van haar huis bij de sociale huisvestingsmaatschappij ’t Heist Best, die eigenaar is. “We hadden al enkele keren barsten opgemerkt aan de binnenkant van de muren. Er werd echter niets aan gedaan. Volgens de sociale huisvestingsmaatschappij moesten we de muren gewoon dicht plamuren.”

In een reactie zegt ’t Heist Best dat de klachten dateren van 2019 en destijds goed werden bekeken. “Die barsten zagen er niet zorgwekkend uit, waardoor volgens ‘t Heist Best geen verdere stappen nodig waren”, zegt de bevoegde schepen Kathleen van der Hooft (Gemeentebelangen). “Sindsdien zijn er overigens ook geen nieuwe klachten geweest. Er zal nu een expert worden aangesteld om de oorzaak van dit incident te onderzoeken. Mocht hij oordelen dat er structurele problemen of constructiefouten bestaan in dat huis, zal ik ook de andere sociale woningen in de buurt laten controleren."