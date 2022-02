Overlevende teruggevonden op brandende ferry nabij Griekse eiland Korfoe, nog 11 vermisten

Aan boord waren 241 passagiers en 51 bemanningsleden. De meesten onder hen konden de voorbije dagen al gered worden, maar 12 passagiers bleven nog vermist, allen vrachtwagenchauffeurs.

Vanmorgen troffen reddingswerkers een van de vermisten aan op de achtersteven van het schip, op het moment dat de ferry weggesleept werd naar de kust. De man is nog in leven. Op beelden van de Griekse televisie is een man te zien die via een ladder de ferry afdaalt en in een reddingsboot wordt geholpen.



11 mensen worden nu nog vermist. Volgens de uitbater van de ferry en de Griekse autoriteiten gaat het om vrachtwagenchauffeurs uit Bulgarije, Griekenland, Turkije en Litouwen.