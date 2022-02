Hevige bosbranden teisteren noorden van Argentinië, meer dan 600.000 hectare gaat in vlammen op

Tussen de 15 en 20 branden teisteren de provincie Corrientes, in het noorden van Argentinië, nabij de grens met Paraguay. Meer dan 6 procent van de ganse provincie zou vernield zijn, volgens de brandweer. Ook het Nationaal Ibera Park, wat een belangrijk ecologisch moerasgebied omvat, werd zwaar getroffen. Brandweer, politie en vrijwilligers proberen het vuur onder controle te krijgen. "Meer dan 600.000 hectare werd verbrand, onze teams kunnen het niet aan. We hebben helikopters (…), maar we kunnen het gewoon niet aan", zei de lokale brandweercommandant Daniel Bertorello. Ook de gouverneur van de provincie vroeg vrijdag extra hulp aan de regering. "Corrientes heeft buitengewone hulp nodig om uit deze hel te komen".

Volgens de minister van Milieu en Duurzame Ontwikkeling zijn er vier blusvliegtuigen en twee helikopters naar de regio gestuurd. Ook krijgt de provincie steun van de land- en de luchtmacht. In totaal zijn meer dan 3.800 mensen betrokken bij de brandbestrijding, klonk het daar.

Schade milieu en economisch verlies

De branden zorgen voor ernstige schade aan het milieu en zware economische verliezen. Zo circuleren er foto’s en filmpjes op sociale media van kaaimannen die op de vlucht slaan voor het vuur. Een lokale landbouwvereniging schatte dat er bijna 40 miljoen euro aan rijstoogst verloren is gegaan. Ook meer dan 70.000 landbouwdieren zijn gedood, volgens de vereniging. De Argentijnse Plattelandsvereniging zei dan weer dat er in totaal meer dan 200 miljoen euro verloren is gegaan door de branden in Corrientes.

Oorzaak onder meer klimaatverandering

De heftige branden zijn volgens overheidsfunctionarissen eind vorig jaar begonnen. Volgens lokaal ecoloog Luis Martínez worden deze branden veroorzaakt door onder andere ontbossing, woestijnvorming en slecht gebruik van het land. Ook de droogte en de klimaatverandering spelen een belangrijke rol.



Helaas zijn de weersvoorspellingen voor de komende dagen ook niet bemoedigend, want er worden nog meer hoge temperaturen verwacht. Er wordt geen regen voorspeld.

