Grote politiemacht voorkomt rellen bij KRC Gent tegen Lokeren-Temse

In de heenmatch in de eerste ronde kwam het tot zware rellen tussen hooligans van Lokeren en AA Gent. Omdat er voor de thuiswedstrijd van Racing Gent tegen Lokeren-Temse ook geruchten de ronde deden dat de harde kern van AA Gent naar de Eikstraat zou afzakken, nam de politie geen enkel risico. De bezoekende fans konden enkel onder combiregeling de wedstrijd bijwonen. De acht bussen werden per twee onder politiebegeleiding naar het stadion geleid. Ook de politiehelikopter hield een oogje in het zeil.