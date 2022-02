Jeugdclub van Bart Swings krijgt toch geen vernieuwde piste: "Trainen voor wedstrijden kan amper"

Bart Swings begon als inline skater en stapte later over naar ijsschaatsen om zijn olympische ambities waar te maken. De sporten leunen dicht bij elkaar aan en inline skaten, ook wel skeeleren genoemd, is geen olympische discipline. Bij RSC Heverlee zette Swings zijn eerste stappen en won hij van jongs af aan al kampioenschappen.



"Wij waren natuurlijk enorm blij met de gouden medaille van Bart. Een paar dagen ervoor krijgen we wel slecht nieuws", zegt Persoons. "We zijn al jaar en dag in overleg om de rolschaatspiste in het provinciaal domein van Kessel-Lo te vernieuwen. Die is nog ontworpen toen de wedstrijdnormen helemaal anders lagen." De piste in Kessel-Lo is 400 meter lang en helemaal plat, terwijl in wedstrijden de piste 200 meter lang moet zijn met hellende bochten.