BEKIJK - Karolien werd gepest om haar fysieke afwijking: "Ze maakten van mij een wezen, geen mens meer" 

In de rubriek "#nofilter" van "Iedereen beroemd" getuigt Karolien Segers in de Week Tegen Pesten over de pesterijen die ze als kind en puber te verduren kreeg voor het Goldenhar-syndroom, een fysieke afwijking waaraan ze lijdt. "Vandaag durf ik meer te praten over dit stukje van mijn identiteit", zegt ze. "Elke dag krijg ik meer zelfvertrouwen en daar ben ik supertrots op."