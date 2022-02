Kortrijk plant als eerste stad een Grootste Bos: "2.000 inheemse bomen aangeplant"

Kortrijk werd de eerste stad in Vlaanderen met een Grootste Bos. Het gaat om een initiatief waarbij de stad Kortrijk en ondernemers of verenigingen de handen in elkaar slaan om zo meer bos te realiseren. In dit geval is het Rotary Kortrijk Groeninghe, die zich vol enthousiasme engageerde om samen met haar leden en sympathisanten het hele terrein te bebossen - goed voor zo’n 2000 nieuwe inheemse bomen. Dat gebeurde op de Vlasakker, één van de groengebieden in Hoog-Kortrijk die de stad wil opwaarderen en uitbreiden tot 17 hectare.

De bedrijven of organisaties kunnen een stuk grond kopen in overleg met de stad of gemeente. Daarop planten zij bomen aan en in ruil krijgen ze 20 jaar lang het vruchtgebruik van dat stuk grond. De grond en de bomen moeten ze onderhouden, maar ze kunnen er ook gebruik van maken.