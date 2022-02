Manifestatie in Genk in weer en wind: “Wij willen een maatschappij zonder QR-codes en testen”

Uitgerust met paraplu, regenjassen en Vlaamse en Belgische vlaggen verzamelden tientallen mensen op het stadsplein in Genk. Organisator Ezra Armakye geeft aan door te gaan met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten tot de QR-codes en coronatesten definitief op de schop gaan. “Dat we nu onder meer terug mogen uitgaan is slechts het vergroten van de kooi waarin we vastzitten. We willen af van de pasjes- en testmaatschappij. Alle coronamaatregelen moeten verdwijnen."

Naast Armakye was ook Sarah Melis moderator van dienst. De manifestatie ging door met muziek van Zohra.