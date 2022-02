Maar 1 op de 2 jongeren krijgt nodige psychologische hulp: "We staan 45e op de wachtlijst, we kunnen nergens terecht"

"Soms herken ik haar niet meer", zegt Sandra. "Ze wil echt geholpen worden, maar ze weet niet meer wat ze moet doen. Ik weet het ook niet. 'Sorry mama, voor wat ik jullie aandoe'", zegt ze dan. Ze ziet het soms echt niet meer zitten. De anorexia neemt het over in haar hoofd. Dat is nu nog sterker dan ze zelf is, en wij kunnen het niet wegpakken. We proberen ons best te doen, maar we weten ook niet of we het goed doen. Momenteel bepaalt anorexia ons gezinsleven, en we kunnen nergens terecht."