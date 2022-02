Minister Dermagne (PS) wil ingaan op vraag regio's: ze zullen eigen accenten mogen leggen in arbeidsmarktbeleid

Vlaanderen is al veel langer dan vandaag vragende partij voor een zogenoemd "assymetrisch arbeidsmarktbeleid", eigen accenten per regio zeg maar, om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en meer mensen aan het werk te krijgen. De arbeidsmarkten in de regio's verschillen nu eenmaal sterk: waar bijvoorbeeld in Vlaanderen meer problemen zijn met oudere werklozen en met knelpuntberoepen, is in Brussel de jeugdwerkloosheid een groter probleem. In Wallonië ligt de structurele werkloosheid bij laaggeschoolden dan weer hoger.