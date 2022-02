National Park Run in Maasmechelen ondanks slecht weer toch succes: "Mensen willen opnieuw naar buiten, de natuur in”

Zaterdag was het aan de wandelaars, met in totaal 1200 inschrijvingen waarvan liefst de helft de grote wandeling deed. Goed voor 23 km genieten van de bossen van het Nationaal Park. "En dat is echt genieten hoor", zegt Oost-Vlaming Pieter Vandenbossche. "We hebben lang getwijfeld of we de kinderen zouden meenemen, want dan konden we de 23 kilometer niet doen. Dus hebben we voor één keer eens aan ons zelf gedacht, en de kinderen bij mijn ouders gebracht. En neen, we hebben er geen spijt van. Maar maandag komen de kinderen weer op de eerste plaats, hoor."