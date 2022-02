Nieuw zwembad Dok-3 in Aartselaar officieel geopend

Na de speeches volgde het onthullen van de gedenkplaat en het obligate lintje knippen aan de ingang van het nieuwe zwembad. We tonen zo dat kleine gemeenten samen grootse dingen kunnen doen, klonk het.





"Ons oude zwembad was op. De nood drong zich op om een nieuw zwembad te gaan bouwen, om de vele scholen en verenigingen die hier kwamen zwemmen, te blijven bedienen", zegt Sophie De Wit, burgemeester van Aartselaar (N-VA). "En dat deden we aanvankelijk samen met al de Rupelgemeenten. Uiteindelijk haakten de gemeenten Boom, Schelle en Rumst nog af. In Niel en Hemiksem vonden we een geëngageerde partner om hier samen een intergemeentelijk zwembad te bouwen, met de steun van de Vlaamse regering. Zij durfden mee die sprong in het diepe nemen."