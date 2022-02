Rusland en Wit-Rusland zetten gezamenlijke militaire oefeningen voort, "wegens oplopende spanning in Oost-Oekraïne" 

Die oefeningen zouden normaal gezien vandaag aflopen, maar worden nu toch verdergezet, maakte de Wit-Russische minister van Defensie Viktor Khrenin bekend. En dat wegens de oplopende spanning in Oost-Oekraïne en - volgens Wit-Rusland - "toenemende militaire activiteit" aan de Oekraïense kant van de grens" tussen Wit-Rusland en Oekraïne.



Wit-Rusland had onlangs nog benadrukt dat na de gezamenlijke oefeningen elke Russische soldaat en alle Russische wapens Wit-Rusland zouden verlaten en dat hun aanwezigheid dus louter in het kader van de gezamenlijke oefeningen gezien moet worden en niet als voorbereiding op een mogelijke Russische inval van Oekraïne vanuit Wit-Rusland. Hoelang de Russische troepen nu nog in Wit-Rusland zullen blijven, werd in de verklaring van de minister van Defensie niet gezegd.