Opnieuw geen carnavalstoet in Leuven dit jaar: "Teleurgesteld maar begrip voor de situatie"

Een nieuwe klap voor de Pietermannen. "Uiteraard zijn we heel teleurgesteld. We kregen bericht dat we enkel in code geel niet iedereen moeten controleren", zegt voorzitter Lauwers. "Mogelijks gaat code geel nog op tijd in, maar het zal heel nipt zijn. Dat kunnen we niet riskeren." De organisatie heeft in overleg met de stad besloten om de stoet dit jaar niet te laten doorgaan.