Opnieuw rellen tussen supporters van KV Kortrijk en Zulte Waregem: "Gemaskerde mannen sloegen er op los"

De spanningen liepen hoog op tijdens de match tussen KV Kortijk en SV Zulte-Waregem gisterenavond in het stadion in Kortrijk. De supporters van Zulte-Waregem zwaaiden met Bengaals vuur, een mengsel van buskruit en metaalpoeder dat een fel en brandende, gekleurde vlam afgeeft. Daarop klommen verschillende gemaskerde mannen van KV Kortrijk in hun bezoekersvak waarop het gevecht uitbarstte. Ook de stewards deelden in de klappen. Vijf stewards raakten gewond, waarvan drie ernstig.

"We hebben een honderdtal voorwerpen met pyrotechnisch materiaal in beslag genomen", zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politie Kortrijk. "Op dit moment is nog niemand gearresteerd. Maar het onderzoek loopt volop. We maken gebruik van de camera- en dronebeelden. Ook een bewijsteam van de Federale Gerechtelijke Politie was aanwezig tijdens de match."

Het is de tweede keer in korte tijd dat er sprake is van geweld tijdens een thuismatch van KV Kortrijk. Begin deze maand kreeg een steward zware klappen tijdens de match tegen Antwerp. De stad Kortrijk en de politie zitten maandag samen voor een spoedoverleg met KV Kortrijk.

(lees verder onder de foto:)