Losgeslagen tak perforeert rug van paard in Vaalbeek tijdens storm Eunice: "Tak zat tot 40 centimeter diep"

Terwijl de storm Eunice over het land trok, werd het arme paard door de tak geperforeerd. “Op dat moment zat hij in zijn stal in Vaalbeek en was hij rustig hooi aan het eten”, vertelt Mariën. “Een boom viel echter op zijn schuilplaats. De stal stortte vervolgens gedeeltelijk in en een dikke tak boorde zich letterlijk een weg door de rug van het paard. Zonder de beschutting had hij het niet gehaald. Hij arriveerde gisteravond in ernstige toestand bij de kliniek en we hebben hem de hele nacht moeten stabiliseren.”