Parket stelt deskundige aan om defect Plopsaland-attractie te onderzoeken

Het parket van West-Vlaanderen heeft nu een technisch deskundige aangesteld om de oorzaak te onderzoeken. In "Het Journaal" zei Steve Van den Kerkhof van Plopsaland al dat de oorzaak niet de harde wind zou zijn.

"Op het moment dat 'The Ride to Happiness' geopend was, zat die 25 procent onder de maximale toegelaten windsnelheid", aldus Van den Kerkhof.

Intussen blijft de attractie gesloten, tot er meer duidelijkheid is over wat er gisteravond is fout gelopen.