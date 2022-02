Zes jaar (!) na aanvraag tot scheiding: Brangelina weer voor de rechter over Frans wijndomein waar ze trouwden

Naast geld zijn de kinderen het grootste twistpunt bij menig scheiding, ook die van Brangelina. Door de rechter zijn Jolie en Pitt in 2019 al officieel single verklaard. Maar Pitt aast op de gedeelde voogdij, Jolie weigert dat categoriek Zij trekt openlijk in twijfel of hij wel in staat is om voor de kinderen te zorgen. Daarom wonen ze (voorlopig) bij haar in Los Angeles.

Angelina Jolie en Brad Pitt hebben zes kinderen. Jolie adopteerde Maddox en Zahara voor ze een relatie kreeg met Pitt. Samen kregen ze een dochter Shiloh en een tweeling Knox en Vivienne. Daarna adopteerde Jolie zoon Pax uit Vietnam, omdat Brangelina dat als ongehuwd koppel niet samen kon. Pitt adopteerde Maddox, Zahara en Pax wel officieel, waardoor alle kinderen de familienaam Jolie-Pitt dragen.

Vijf van de zes kinderen zijn minderjarig, enkel de oudste zoon Maddox (19) is al volwassen, en zit niet in het dossier rond de voogdijschap. Hij heeft al aangegeven dat hij liever geen contact meer wil met Pitt. Het zou in het verleden al tot een fysieke ruzie gekomen zijn tussen hen.