Psychiater Adriaenssens over mishandeling in kinderopvang: "Haal er externe experts zoals een kinderarts bij"

Wat is er gebeurd? In het kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke liep een meisje van 6 maanden een hersenletsel op en overleed in het ziekenhuis. De vader van de uitbaatster van de crèche is aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en de uitbaatster zelf is in verdenking gesteld.



De voorbije jaren waren er verschillende meldingen over de slechte hygiëne en (ruwe) behandeling van de baby's in 't Sloeberhuisje. Kind en Gezin zegt dat de klachten ernstig werden genomen en de zorginspectie de crèche bezocht.