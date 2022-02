Sony Music stopt samenwerking met Nederlandse rapper Lil Kleine

Lil Kleine kondigde recent de samenwerking met Sony Music aan, nadat hij had gemeld de samenwerking met zijn platenlabel TopNotch te verbreken. TopNotch, dat eerder deze maand nog wel zijn plaat "Ibiza Stories" uitbracht, liet vrijdag weten niets meer met de rapper te maken willen hebben. Het label is gestopt met de promotie van de muziek van Lil Kleine.

Lil Kleine zou het hoofd van zijn vriendin Jaimie Vaes tussen een autodeur hebben geklemd.

Vorige woensdag besliste de onderzoeksrechter dat de 27-jarige artiest, wiens echte naam Jorik Scholten is, de cel mocht verlaten in afwachting van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie ging tegen die beslissing in beroep.