Tientallen papieren bloemen herdenken Leopold Lippens een jaar na zijn overlijden

Leopold Lippens is op 19 februari exact één jaar overleden, en dat moment wilden ze in Knokke-Heist niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Burgemeester Piet De Groote lanceerde een oproep om zo veel mogelijk papieren bloemen te planten aan zijn eigen plataan in het Graaf Burgemeester Leopold Lippenspark, en dat aan de gedenkplaat van zijn 40-jarig burgemeesterschap. Omdat storm Eunice roet in het eten gooide, werden de bloemen vanaf vrijdag verzameld in het stadhuis. Zaterdag, wanneer de wind wat gaan liggen was, was het moment daar dan.