Veiligheidszone rond beschadigde Ghelamco Arena in Gent uitgebreid

De situatie rond de Ghelamco Arena is nog steeds niet veilig. Door de storm van vrijdag zijn er verschillende dakpanelen losgekomen. Daarom wordt de veiligheidsperimeter verruimd. Op bevel van de burgemeester moeten parkings 1 tem 5 dicht, alsook de Albert Heyn, de apotheek, de crèche en het Runners lab. Een aannemer start dinsdagochtend met de herstellingswerken. Een extern expertisebureau zal in opdracht van de stad deze werken controleren. Pas als zij groen licht geven kan alles weer open en mag de match van woensdag tussen AA Gent en Seraing doorgaan. Die match had vrijdag moeten gespeeld worden, maar werd uitgesteld door het stormweer.