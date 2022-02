Kluisbos en provinciale domeinen blijven dicht na storm

Het Kluisbos in Kluisbergen blijft nog tot zeker vrijdagavond afgesloten voor het publiek. “De situatie is er te onveilig”, zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). “Na de doortocht van storm Eunice bleek dat de wandel- en fietspaden in het bos er onveilig bijliggen”, aldus de burgemeester. “Er zijn bomen omgevallen en zware takken afgebroken. Ik reken op het gezond verstand van de mensen om niet in het bos te gaan wandelen, want het blijft hard waaien."

"Tot zeker vrijdag 20 uur blijft het bos gesloten, zodat onze mensen de situatie opnieuw veilig kunnen maken. Er staan aan de ingangen borden dat het bos gesloten is, het bos helemaal fysiek afsluiten is onmogelijk. Daarvoor is het veel te groot.” Zondagmiddag zagen we, ondanks de borden, toch verschillende wandelaars en fietsers het bos intrekken. De Kluisberg Trail van zondag werd afgelast en verplaatst naar 27 februari. Er werden volgens de burgemeester 1.000 lopers verwacht.